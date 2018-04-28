Silahlı Saldırgan, Sokak Ortasında Tartıştığı Karı-Kocaya Kurşun Yağdırdı
Manisa'da sokak ortasında tartıştığı karı-kocaya kurşun yağdıran zanlı kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan çift, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında tartıştığı karı-kocaya kurşun yağdıran zanlı kayıplara karıştı. Çift, kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti.
ÇİFT, BAŞINDAN VURULDU
Olay, saat 15.30 sıralarında 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, Mehmet ve Zeynep Kaya çiftiyle önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Başlarına kurşun isabet eden Kaya çifti yere yığıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı koca Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya'nın ardından da Mehmet Kaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şahsın arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.
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Adalet yokki hapisten cikacagina emin her suc isleyen cezalar caydirici olmali bir cana kiyan bin yil hapis cezasi almali indirim iyihal vs vs olmamali can alan gerekirse canini vermeli yoksa bu haberleri daha cok goruruzCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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türkiyede adalet kalmamış adamın suçu belli bide bakıyosun denetimli serbest ya adeletCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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bir aileyi 2 dakıkdan yok etti adi köpekCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Ya Allah aşkına neden bunlara her önüne gelene dsilah veriliyor satılıyor.buna yetkililer bir çözüm niçin getirmiyorlar.bu gidişle bunların önü idam kısas olmadıkca alınmayacak gibi görünüyor.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Iti kopugu hepsinin elinde silah, cok ozel gerekce gosterilmedikce her onune gelene silah satilmamali hatta yasaklanmali. Sanki savasa gidiyorlar.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır