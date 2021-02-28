Adana'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Adana'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

28.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:10
Adana'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da, gümrük kaçağı 3 bin 220 kilogram tütün ve 750 bin makaron ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da, gümrük kaçağı 3 bin 220 kilogram tütün ve 750 bin makaron ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir kargo şubesine kaçak ürün ulaştığını belirledi. Ekipler, kargoda yaptığı incelemede gümrük kaçağı 3 bin 220 kilogram tütün ele geçirdi.

Polis ayrıca, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir depoda 750 bin makaron buldu.

İki kaçakçılık olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adana'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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