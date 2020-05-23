Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Tekirdağ'da bir kitabın içerisinde uyuşturucu taşındığını öğrenen polis ekipleri, zanlıyı kargo şubesinde kıskıvrak yakaladı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu bir kitabın içine saklama yöntemleri ise hayrete düşürdü.

Tekirdağ'da kitabın içinde kargoyla uyuşturucu gönderileceğini öğrenen polis, Y.S.O'yu paketi almaya geldiği kargo şirketinde yakaladı. Uyuşturucunun kitabın orta bölümü kesilerek, içine yerleştirildiği belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri, Y.S.O.'ya kargo ile uyuşturucu geleceğini belirledi. ZANLI GÖZALTINA ALINDI Kargo şubesinde önlem alan polis ekipleri, Y.S.O.'yu paketi almaya geldiği sırada yakaladı.Kargoyla gelen kitabın orta bölümünün kesilerek, içine 3 gram esrar konulduğu belirlendi. Uyuşturucuya el koyulurken, Y.S.O. gözaltına alındı. Kaynak: DHA