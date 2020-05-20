Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı
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Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı
20.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:50

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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