Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı
Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.
20.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:50
Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA