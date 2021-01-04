"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti
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"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti

04.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:17

ABD'de gözü dönmüş cani, kargo görevlisi olduğunu söyleyerek girdiği evde 27 yaşındaki bir kadını boğazını sıkarak bayılttı. Daha sonra talihsiz kadına tecavüz eden zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

New York'ta 23 yaşındaki evsiz Elijah Kelly, yılbaşı akşamı 27 yaşındaki bir kadının kapısını çaldı. Şahıs, kadına kargo görevlisi olduğunu söyleyip kendisine bir hediye paketi vereceğini bahane ederek eve girdi.

'Kargo görevlisiyim' diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti

TECAVÜZ EDİP PARALARINI ALARAK KAÇTI

Kapının açıldığı sırada Elijah, kadının boğazını tutup bayıltana kadar sıktı. Elijah, bayılan kadına tecavüz ettikten sonra kadının kredi kartlarını ve paralarını alıp kaçtı.

'Kargo görevlisiyim' diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI

Kendine gelen kadın, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın eşgalini tespit eden polis, saldırganı cumartesi sabahı tecavüz ettiği sırada üzerinde bulunan sarı montla gözaltına aldı. Olaydan sonra kadın hastanede tedavi altına alındı.

'Kargo görevlisiyim' diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti
Haber Yorumları (1)
6.FİLO: Kargocu kadının kocası Hans her yerde seni arıyor. elinde bezbol sopasıyla krem var. .
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