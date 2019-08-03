Mersin'in Erdemli ilçesinde, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Kargıpınarı Mahallesi'nde ışıklı yaya geçidi yapılacak.

D-400 Kara Yolu'nun geçtiği Kargıpınarı Mahallesi'nde, karşıya geçmeye çalışan Sabri Gencer'in (76), araç çarpması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle bir süre önce yolu trafiğe kapatan grup, eylemlerini tekrarlamak istedi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, yanına gittiği vatandaşları sakinleştirdi.

Kula, yola ışıklı yaya geçidinin yapılması yönünde karar alındığını, turizm sezonunun bitiminin ardından yolun rahatlamasıyla da alt geçit yapılmasının planlandığını söyledi.

Grup, görüşmenin ardından dağıldı.

Kaynak: AA