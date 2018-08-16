Kargı Ülkü Ocakları Dergi Gelirlerini Devlete Bağışlayacak

Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanlığı bu ayki dergi gelirlerini hazineye bağışlayacak.

Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanlığı her ay satmış oldukları 'Ülkü Ocakları' dergisinin bu ayki gelirini hazineye bağışlama kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Soruk, "Partimiz milletvekilleri liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatıyla maaşlarını devletimiz hazinesine bağışlama kararı aldılar. Bizde bu fikirden yola çıkarak Ülkü Ocaklarımızın giderlerini karşılamak için aylık dağıtımını yaptığımız 'Ülkü Ocakları Dergisi'nden sağlayacağımız bu ayki geliri devletimize bağışlamaya karar verdik" dedi.

Murat Soruk, "Bağışlayacağımız bu mebla sembolik bir mebladır. Bizim çay şeker paramız doları düşürmeyecektir. Ancak her zaman belirttiğimiz gibi şunu tekrar söylüyorum maddi manevi tüm varlığımız, canımız, kanımız bu vatana fedadır. Soysuz Amerika tankla tüfekle yapamadığını bu millete parayla hiç yaptıramaz. Bu millet tarih boyunca esarete boyun eymemiştir. Bundan sonrada yer yüzünde Türk kanını taşıyan son vücut toprak olana kadar da esir düşmeyecektir. Amerika ne dolarıyla nede silahıyla bunu başaramayacak" diye konuştu. - ÇORUM