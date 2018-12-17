Kargı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Atama

Kargı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde boşalan 2 şube müdürlüğü'ne atama yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde uzun süredir boş bulunan 2 şube müdürlüğü kadrosuna atama yapıldı. Yapılan atamalar ile ilgili bilgiler veren Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, şube müdürü olarak atanan Zekirya Akbağ ve Muhsin Yıldız'ın görevlerine başladığını bildirdi.

Yapılan şube müdürlüğü atamalarıyla boş şube müdürü kadrosu kalmadığını belirten veren Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, boş olan memur kadrosuna da yakın zamanda atama yapılmasını beklediklerini belirtti.

Yapılan atma ile göreve başlayan şube müdürlerinden Zekirya Akbağ 1984 Bartın doğumlu, son görev yerinin Bafra, diğer şube müdürü Muhsin Yıldız'ın ise 1974 Havza doğumlu olduğu son olarak Havza'da görev yaptığı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA