Kargı kaymakamı Taş Gürgentepe Kaymakamlığı'na atandı Çorum'un Kargı ilçesi'nde yaklaşık 1,5 yıldır Kaymakamlık görevini yürüten Hasan Taş'ın tayini çıktı.

Çorum'un Kargı ilçesi'nde yaklaşık 1,5 yıldır Kaymakamlık görevini yürüten Hasan Taş'ın tayini çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. Kararname ile 27.12.2018 tarihinden bu yana Kargı Kaymakamlığı görevini yürüten Hasan Taş'ın da görev yeri değişti. Taş yayınlanan kararname ile Ordu ili Gürgentepe Kaymakamlığı'na atandı.

Kargı Kaymakamlığı'na henüz atama yapılmazkenken, Kaymakam Taş'ın önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılması bekleniyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA