'Karga savarlar' iş başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

'Karga savarlar' iş başında

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Haberler | Yerel

'Karga savarlar' iş başında Iğdır'da kiraz hasadının başlaması ile tarlalara akın eden karga ve diğer kuş türlerini kaçırmak için "Karga Savarlar" iş başında.

'Karga savarlar' iş başında

IĞDIR - Iğdır'da kiraz hasadının başlaması ile tarlalara akın eden karga ve diğer kuş türlerini kaçırmak için "Karga Savarlar" iş başında.

Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kiraz hasadı mevsiminin başlaması ile birlikte çiftçiler ürünlerini Karga ve diğer kuş türlerinden korumak için "Karga Savar" ismini verdikleri düzenekle koruma altına alıyor. Iğdır Merkez Yaycı Köyü'nde bulunan çiftçiler bağ ve bahçelerini bu düzenekle koruma altına aldıklarını belirttiler.

Iğdır'a bağlı Yaycı köyünde 12 dönüm arazi üzerinde kiraz bahçesi bulunan Caner Akkoç isimli çiftçi, "Ben o zaman bu ürünü kuş kovucu diye aldım. Bu ürünü 2018 yılından beridir kullanıyorum. Biz bu yörede bu düzeneğe Karga savar diyoruz. Bu bölgede bulunan Karga ve Saksağan gibi kuşları bu ürün yardımıyla kovuyoruz. Özellikle erkenci ürün dediğimiz çeşitlilik döneminde kuşlar bize çok zarar veriyordu. Ben bütün ürün çeşitleri ve dönemlerde kullanıyorum. Küçük tüple çalışıyor ve ayarlı olduğu için istediğimiz zamana göre ayarlayabiliyoruz. Şuan 2 dakikaya ayarlı olduğu için 2 dakikada bir patlatıyor. Sadece kuşlar değil yabani bütün hayvanları bahçeden uzak tutuyor" dedi.

"Güneş enerjisi ile çalışıyor"

Sistemin güneş enerjisi ile çalıştığını belirten Akkoç, "Ürünün kendisi zaten güneş enerjisi ile çalışıyor. Sabah akşam gelip kontrol etme olayı yok. Küçük tüple çalışıyor ve tüp bitince gelip kontrol ediyoruz" şeklinde konuştu.

'Karga savarlar' iş başında
'Karga savarlar' iş başında
'Karga savarlar' iş başında
'Karga savarlar' iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Burak Yılmaz Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Karga savarlar' iş başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 09:58:46. #1.16#

title