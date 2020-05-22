Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
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Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı

Zekası ve bunu günlük yaşamda kullanma becerisiyle meşhur olan karga, bir kirpiyi caddenin ortasında gagasıyla rahatsız ederek ezilmekten kurtardı.

22.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:50

Hayvanlar aleminde yaşanan olaylar üzüntü ve sevincin yanında ilgi çekici de olabiliyor. Kargayla kirpinin yer aldığı bu video da o türden.

KİRPİYİ GAGALAYARAK KARŞIYA GEÇİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda caddenin ortasında yatmış olan kirpinin yanına gelen karga, onu gagasıyla rahatsız etti. Rahatsız olunca yürümeye başlayan kirpi, karganın kendisini rahatsız ede ede yürütmesiyle yolun karşına geçti ve ezilmekten kurtuldu.

Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı

Manşet

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