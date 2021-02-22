"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
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"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor

22.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:01

İzmit'te ağaç dalında "Allah-u ekber" diyen karga görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla görüntülediği kargayı izleyen bir veteriner, "Kargalar şempanzelerden sonra en akıllı hayvanlar. İki cami arasında büyümüş, öğrenmiş olabilir" ifadelerinde bulundu.

Yahya Kaptan Mahallesi'nde marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan '"Allah-u ekber" sesi geldiğini duyunca şaşırdı. Sesin kargadan geldiğini fark eden Ferik, o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çevredekilerin de görüntülemeye çalıştığı karga bu esnada uçarak bölgeden uzaklaştı.

"BÜYÜK İHTİMALLE EZAN SESLERİNİ DUYARAK ÖĞRENDİ"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Sibel Ferik, "Dün market alışverişinden dönerken 'Allah-u ekber' denilince kafamı kaldırdım. Bir grup da ellerinde telefonlarla çekim yapıyordu. Ben de hemen telefonla çekmeye başladım. Sesler artınca herhalde ürktü ve gözden kayboldu. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım ve çok şaşırdım. Böyle bir duruma da şahit olmaktan mutluluk duydum. Mahallemizde iki cami var ve büyük ihtimalle de ezan seslerini duyunca öğrendi" dedi.

Karga, 'Allahü ekber' dedi, duyanlar şaşırdı

"OLDUKÇA ZEKİ HAYVANLAR"

Görüntüleri izleyen veteriner Ejder Dalkıç, kargaların çok zeki hayvanlar olduğunu ve taklit yapabileceğini ifade ederek, "Kargalar şempanzelerden sonra bilinen en zeki hayvanlardan biridir. Taklit yetenekleri çok alışık olmadığımız bir durum olsa da taklit yapabilir. Bu karga iki cami arasında yuvada büyüdüyse ve annesinin de namaz vaktinde geldiğini kendisini şartlandıysa şu an annesini çağırmak için Allah-u ekber demesi gayet başarılı ve inanılmaz bir olay diye düşünüyorum. Kargalar çok zekidir böyle bir davranış olabilir" diye konuştu.

Karga, 'Allahü ekber' dedi, duyanlar şaşırdı
'Allah-u ekber' diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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