Karesi Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı
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Karesi Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karesi Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı

Karesi Belediyesi ve Karesi Tapu Müdürlüğü arasında "Yönetim Bilgi Sistemi" protokolü imzalandı.

Karesi Belediyesi ve Karesi Tapu Müdürlüğü arasında "Yönetim Bilgi Sistemi" protokolü imzalandı. Protokol ile bina, arsa ve arazi raiç değer verileri paylaşıma açılırken, vatandaşlar daha hızlı ve etkin hizmet alacak.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi Tapu Müdürü Ahmet Nazım Ergün bir araya geldi. Karesi Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Orkan ve Ergün iki kurum arasında koordinasyonu güçlendirmek ve vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet vermek için veri paylaşımını sağlamak içi kurulacak olan "Yönetim Bilgi Sistemi" protokolünü imzaladı.

Protokol ile vatandaşların belediye ve tapulardaki işlemlerinin daha hızlı ve verimli hale geleceğini söyleyen Başkan Orkan, "İmzaladığımız protokol ile vatandaşlarımız belediyedeki bina, arsa ve arazi işlemlerini daha hızlı yapabilecek. Protokol ile bina, arsa ve arazi raiç değer verileri Tapu Müdürlüğümüz tarafından bizimle paylaşılacak. Bu şekilde vatandaşlarımızın karşılaştığı bürokratik işlemlerde azalacak. Karesi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın zamanlarını daha hızlı ve verimli kullanmalarına destek sunmuş olacağız" dedi. - BALIKESİR

Karesi Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı
Karesi Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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