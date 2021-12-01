Karesi Belediyesi'nin "Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı" üyelik başvurusu kabul edildi

Karesi Belediyesi'nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Aracı ve Medya-Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı" üyelik başvurusu kabul edildi. Kabul edilen bu başvuru ile birlikte Karesi Belediyesi'nin 4. Avrupa Birliği projesi hayata geçiyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan proje için yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karesi Belediyesi'nin 'Türkiye Kent İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağı Projesi' içerisinde yer alarak sürdürülebilir kent içi ulaşım alanında kurum kapasitesini güçlendirecek. Ulusal ve uluslararası iş birliği geliştirme imkanları bulacağız ve ulusal politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunacağız. Daha önce 'Sıfır Atıkta Döngüsel Ekonomi', 'Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı' ve 'Akıllı Şehircilik' projeleri ile 3 adet AB projesi yürütüyoruz. Bu proje ile birlikte 4. Avrupa Birliği projesini hayata geçirmiş olacağız. Bu alanlarda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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