Karesi Belediye Başkanı Orkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Orkan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" adlı fotoğrafını seçen Orkan, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı karesine oy verdi.

Orkan, fotoğraflar için AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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