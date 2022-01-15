Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 28. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, Kardeşlerim 28. bölüm bugün var mı, Kardeşlerim son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, Kardeşlerim bölüm bugün mü, Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

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