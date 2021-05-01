Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim hangi gün yayınlanıyor? Kardeşlerim dizisi hangi kanalda?

Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yayımlanmaya henüz yeni başlayan Kardeşlerim dizisi ekranların sevilen yayınları arasında yer alıyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim hangi gün yayınlanıyor? Kardeşlerim dizisi hangi kanalda? İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ve detayları!

Diziseverlerin yakından takip ettiği Kardeşlerim dizi yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki! Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim hangi gün yayınlanıyor? Kardeşlerim dizisi hangi kanalda?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

Kardeşlerim yayın tarihi: Cumartesi - 20.30'da ATV'de.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben anlamam toptan tüfekten, Ben anlamam taştan yürekten..."

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…" Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.





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