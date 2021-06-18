Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 18. bölüm (sezon finali) fragmanı izle! ATV ! Kardeşlerim 17. bölüm izle

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KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM FULL İZLE!

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 17. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 17. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 17. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 17. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) FRAGMANI İZLE

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Umuda kelepçe vurulmaz, bizler umuda aşık çocuklardık..."

"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM İZLE

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