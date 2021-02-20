Kardeşlerim: Şengül kimdir? Kardeşlerim dizisinde Şengül Eren rolünü canlandıran Fadik Sevin Atasoy kimdir?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Kardeşim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim: Şengül kimdir? Kardeşlerim dizisinde Şengül Eren rolünü canlandıran Fadik Sevin Atasoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM: ŞENGÜL EREN KİMDİR?

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

KARDEŞLERİM: FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Fadik Sevin Atasoy (d. 1 Ekim 1975, Ankara), Türk Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan sanatçı, henüz dört yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatrolarınının "Teneke" adlı oyununda rol aldı. Bu roluyle henüz dört yaşında en iyi oyuncu ödülünü aldı. TRT'de çocuk programlarında sunuculuk yaptı. İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti. Önce İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıysa da, daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olarak burs kazanıp, bu okuldan mezun oldu. Yine aynı Üniversitede Yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Oyunculuk Sanatında Diksiyon ve Fonetik üzerine tez vermiştir. Annesi Emel Göksu Devlet Tiyatrosu sanatçısı, erkek kardeşi Devlet Opera ve Balesi Bale sanatçısı İbrahim Eren Keleş olan Atasoy, Devlet Tiyatroları'na girdi. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve araştırmalar yaptı. Bulgaristan Devlet Tiyatrosu'nda Carmen'i oynadı ve tiyatro yönetmenliği yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca'da konuşabilmektedir.

Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer'le birlikte Moliere'in "Cimri" adlı oyununda da rol alan sanatçı, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 2008 yılında, Sönmez Atasoy yönetiminde, ABD'de yaşayan bir grup Türk sanatçı ile New York Şehri Türk Amerikan Sanat Topluluğu'nu kurdular. ABD'deki Türkler'e çağdaş Türk Tiyatrosu'nu sevdirmek ve yetenekli gençleri eğiterek tiyatro dünyasına kazandırmak için ilk oyunları 'Kanlı Nigar'ı Broadway Town Hall Tiyatrosu oynadılar. Dört yabancı dil bilmektedir.

ÖDÜLLERİ

• 2008 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Zeynep'in Sekiz Günü)

• 2005 Altın Portakal Film Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, (O Şimdi Mahkum)

• 2011 New York Üniversitesi Tisch-First Run Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu, (Merhaba)

• 2012 World Consumer Academy (Dünya Kalite Zirvesi), Yılın En Kaliteli Oyuncusu

FİLMOGRAFİSİ

• Bizim Evin Halleri (2000) - Rüya Ulusoy

• Serseri Aşıklar (2003) - Yeliz

• Ah Be İstanbul (2004) - Yeter

• Kısmet (2004) - Nazlı

• Döngel Kârhanesi (2005) - Müstesna

• O Şimdi Mahkum (2005) - Katerina

• Sev Kardeşim (2006) - Fatoş Uzunoğlu

• Ayrılık (2007) - Aslı

• Beyaz Melek (2007) - Hatice

• Geçerken Uğradım (2007) - Mehpare

• Zeynep'in Sekiz Günü (2007) - Zeynep

• Dudaktan Kalbe (2007-2008) - Leyla Paşazade

• Son Bahar (2008) - Lale

• Avrupa Yakası (2009) - Maide

• Usta (2008) - Emine Yılmaz

• Ah Kalbim (2009) - Sevilay

• Ay Lav Yu (2009) - Zişan

• Aynadaki Düşman (2009) - Zerrin Batıkaya

• Mavi Pansiyon (2011) - Bahar

• Merhaba (2011) - Özge

• The 6th Degree (2016) - Drea

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.