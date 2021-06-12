Kardeşlerim Şengül kimdir? Fadik Sevin Atasoy kim, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim'de rol alan Şengül karakteri dikkat çekti. Seyirci tarafından oyunculuğu beğenilen ve sevilen oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un hayatı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Şengül kimdir? Fadik Sevin Atasoy kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizde!

ATV'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim'de rol alan Şengül karakteri dikkat çekti. Akif'in Şengül'ü tehdit etmesiyle gündeme geldi. Seyirci tarafından oyunculuğu beğenilen ve sevilen oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un hayatı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Şengül kimdir? Fadik Sevin Atasoy kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizde!

KARDEŞLERİM ŞENGÜL KİMDİR?

Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterine hayat veren kişi, Fadik Sevin Atasoy'dur.

Dizideki Şengül, 37 yaşında yenge rolünde, parayı fazla seven, uyanık, değişken bir karakterdir. Kocasının öksüz ve yetim yeğenlerine uzaktan sahip çıkmaya çalışan ve aynı zamanda her fırsatı değerlendiren bir kişiliktir.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Fadik Sevin Atasoy1 Ekim 1975 yılında Ankara'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan sanatçı, henüz dört yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatroları'nın "Teneke" adlı oyununda rol aldı. Bu rolüyle henüz dört yaşında En İyi Oyuncu Ödülü'nü aldı. TRT'de çocuk programlarında sunuculuk yaptı. İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti. Önce İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıysa da, daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarında birinci olarak burs kazanıp bu okuldan mezun oldu. Yine aynı Üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. "Oyunculuk Sanatında Diksiyon ve Fonetik" konulu bir tez vermiştir. Annesi Emel Göksu, Devlet Tiyatrosu sanatçısı, erkek kardeşi Devlet Opera ve Balesinde bale sanatçısı İbrahim Eren Keleş olan Atasoy, Devlet Tiyatroları'na girdi. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve araştırmalar yaptı. Bulgaristan Devlet Tiyatrosu'nda Carmen'i oynadı ve tiyatro yönetmenliği yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabilmektedir.

Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer'le birlikte Moliere'in "Cimri" adlı oyununda da rol alan sanatçı, kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 2008 yılında Sönmez Atasoy yönetiminde, ABD'de yaşayan bir grup Türk sanatçı ile New York Şehri Türk Amerikan Sanat Topluluğu'nu kurdular. ABD'deki Türkler'e çağdaş Türk tiyatrosunu sevdirmek ve yetenekli gençleri eğiterek tiyatro dünyasına kazandırmak için ilk oyunları 'Kanlı Nigar'ı Broadway Town Hall Tiyatrosu'nda oynadılar.

Ödülleri

2008 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Zeynep'in Sekiz Günü)

2005 Altın Portakal Film Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, (O Şimdi Mahkum)

2011 New York Üniversitesi Tisch-First Run Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu, (Merhaba)

2012 World Consumer Academy (Dünya Kalite Zirvesi), Yılın En Kaliteli Oyuncusu

Filmografi

Bizim Evin Halleri (2000) - Rüya Ulusoy

Serseri Aşıklar (2003) - Yeliz

Ah Be İstanbul (2004) - Yeter

Kısmet (2004) - Nazlı

Döngel Kârhanesi (2005) - Müstesna

O Şimdi Mahkum (2005) - Katerina

Sev Kardeşim (2006) - Fatoş Uzunoğlu

Ayrılık (2007) - Aslı

Beyaz Melek (2007) - Hatice

Geçerken Uğradım (2007) - Mehpare

Zeynep'in Sekiz Günü (2007) - Zeynep

Dudaktan Kalbe (2007-2008) - Leyla Paşazade

Son Bahar (2008) - Lale

Avrupa Yakası (2009) - Maide

Usta (2008) - Emine Yılmaz

Ah Kalbim (2009) - Sevilay

Ay Lav Yu (2009) - Zişan

Aynadaki Düşman (2009) - Zerrin Batıkaya

Mavi Pansiyon (2011) - Bahar

Merhaba (2011) - Özge

The 6th Degree (2016) - Drea

Kardeşlerim (2021) - Şengül

FADİK SEVİN ATASOY KAÇ YAŞINDA?

Fadik Sevin Atasoy 1975 doğumlu olup 46 yaşındadır.