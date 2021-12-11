Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi hangi okulda ve şehirde çekiliyor? sorularına yanıt aranıyor. ATV ekranında Cumartesi akşamları ekrana gelen Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi hangi okulda ve şehirde çekiliyor?

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLYİOR?

Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi Fatih'te ve birçok farklı ilçede de çekiliyor. Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

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