Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi hangi okulda ve şehirde çekiliyor?
Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'in nerede çekildiğine dair detaylar merak ediliyor. İzleyiciler Kardeşlerim hangi şehirde ve ilçede çekiliyor araştırıyor. Peki, Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Kardeşlerim dizisindeki okul nerede, hangi ilde? İşte detaylar... Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi hangi okulda ve şehirde çekiliyor?
Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi hangi okulda ve şehirde çekiliyor? sorularına yanıt aranıyor. ATV ekranında Cumartesi akşamları ekrana gelen Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi hangi okulda ve şehirde çekiliyor?
Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.
Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi Fatih'te ve birçok farklı ilçede de çekiliyor. Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
Haberler.com - Gündem