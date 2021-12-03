Kardeşlerim'Melisa' Damlasu İkizoğlu öldü mü? Damlasu İkizoğlu diziden neden çıktı? soruları Kardeşlerim dizisi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Cumartesi akşamı yayınlanan Kardeşlerim dizisi 29. bölümde Kadir'in ölümü gündemden düşmemişken bir ayrılık iddiası da Kardeşlerim dizisi Melisa'dan geldi. Kardeşlerim Melisa diziden ayrıldı mı? Damlasu İkizoğlu Kardeşlerim'den neden ayrıldı?

KARDEŞLERİM MELİSA KİMDİR?

Kardeşlerim Melisa'ya Damlasu İkizoğlu hayat veriyor. 17 yaşında. Sınıf ayırmadan herkese karşı içten, cana yakın ve duyarlı bir genç kız. Merhamet ve vicdan duygularına babasının aksine en yoğun şekilde hakim, aşık olmasıyla iyice hassaslaşan ince ruhlu bir aşık.

DAMLASU İKİZOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu vedasını şu sözlerle duyurdu;

''Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik :) @kardeslerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden @ngmediatv ve sevgili yönetmenim @serkanbirinci ye sonsuz teşekkürler.. Gerçek abim @celilnalcakan iyi ki varsın, canım @simgeselcuk ve @onurseyityaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum.

Damlasu İkizoğlu'nun diziden ayrılma sebebinin Kadir'in ölümü olduğu söyleniyor.

DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?

Kardeşlerim dizisinde Melisa'yı canlandıran Damlasu İkizoğlu 1998 yılının Temmuz ayında dünyaya geldi. İkizoğlu aslen Sinopludur ancak Antalya doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine günümüz itibariyle Renda Güner Oyunculuk Ajansı'na bağlı olarak devam etmektedir. Günümüze kadar bir çok tiyatro oyununda başarı ile sahne almıştır.

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