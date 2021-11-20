Kardeşlerim Kadir kimdir, kim canlandırıyor? Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler nelerdir?

Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halit Özgür Sarı oynadığı diziler nelerdir? Halit Özgür Sarı hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?

KARDEŞLERİM KADİR KİMDİR?

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı (d. 4 Ekim 1993, İstanbul) Türk oyuncu.

Halit Özgür Sarı doğum tarihi : 4 Ekim 1993

4 Ekim 1993 Halit Özgür Sarı kaç yaşında : 28 yaşında

28 yaşında Halit Özgür Sarı nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul doğumlu Halit Özgür Sarı mesleği ne : Oyuncu

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 : Kardeşlerim : Kadir Eren

2020 : Kırmızı Oda : Klinik Müdürü Murat

2020 : Hakan: Muhafız : Arif

2019-2020 : Şampiyon : Kerem

2018-2019 : Diriliş Ertuğrul : Süleyman Alp

ROL ALDIĞI FİLMLER

2021 : Geçen Yaz : Burak

KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKIYOR?

Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Henüz yeni bölümde neler olacak bilinmiyor fakat izleyiciler "Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kardeşlerim Kadir diziden çıkacak mı bugünkü yeni bölümde netlik kazanacak.

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