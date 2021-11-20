Kardeşlerim Kadir kimdir, kim canlandırıyor? Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler nelerdir?
Kardeşlerim dizisi son fragmanda Kadir kaza geçiriyor. Bunun ardından izleyiciler, Kardeşlerim Kadir kimdir, kim canlandırıyor? Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler nelerdir? merak etti. İşte Halit Özgür Sarı'nın hayatı ve biyografisi...
Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halit Özgür Sarı oynadığı diziler nelerdir? Halit Özgür Sarı hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?
19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.
Halit Özgür Sarı (d. 4 Ekim 1993, İstanbul) Türk oyuncu.
- Halit Özgür Sarı doğum tarihi : 4 Ekim 1993
- Halit Özgür Sarı kaç yaşında : 28 yaşında
- Halit Özgür Sarı nereli : İstanbul doğumlu
- Halit Özgür Sarı mesleği ne : Oyuncu
Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.
- 2021 : Kardeşlerim : Kadir Eren
- 2020 : Kırmızı Oda : Klinik Müdürü Murat
- 2020 : Hakan: Muhafız : Arif
- 2019-2020 : Şampiyon : Kerem
- 2018-2019 : Diriliş Ertuğrul : Süleyman Alp
- 2021 : Geçen Yaz : Burak
Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Henüz yeni bölümde neler olacak bilinmiyor fakat izleyiciler "Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.
Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kardeşlerim Kadir diziden çıkacak mı bugünkü yeni bölümde netlik kazanacak.
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