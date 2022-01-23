Kardeşlerim Emel diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Emel kimdir, gerçek adı nedir? Aylin Akpınar kim, kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de daha önce Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı ve Melisa karakterine hayat veren Damla Su İkizoğlu diziden ayrılmıştı. Ardından Kardeşlerim Emel diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kardeşlerim Emel kimdir, gerçek adı nedir? Aylin Akpınar kim, kaç yaşında?

Kardeşlerim Emel diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim dizisinde daha önce Kadir, Melisa ve Nebahat karakterini canlandıran isimler diziden ayrılmıştı. Peki, Kardeşlerim Emel kimdir, gerçek adı nedir? Aylin Akpınar kim, kaç yaşında?

KARDEŞLERİM EMEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kardeşlerim dizsinin 25 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelen 34. bölümünde Asiye ile Ömer kardeşleri Emel'i de alarak Asiye'nin çalıştığı eve giderler. Sokakta kalmaktansa Asiye'nin teklifini kabul eden Ömer içi atmasa da eve girer; ancak evin sahibi gece karar değiştirip evine gelmek isteyince olanlar olur. Ömer eve gelenleri hırsız sanar. Adam evdekileri hırsız sanar ve silah çeker. Ömer silahı görünce kardeşerini korumak ister ancak olanlar olur. Ateşlenen silah Emel'e isabet eder. Emel çok yaralanmıştır.

Kardeşlerim dizisinde Emel karakterini canlandıran Aylin Akpınar'ın diziden ayrılmayacağı söyleniyor.

AYLİN AKPINAR KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Aylin Akpınar, ilkokul öğrencisidir. Daha önce Keşke Hiç Büyümeseydik, İstanbullu Gelin ve Aşk Ağlatır dizisinde yer alan Aylin Akpınar, 2021yılında Kardeşlerim dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Rol Aldığı Diziler:

Kardeşlerim (Emel, TV Dizisi 2021)

Aşk Ağlatır (Ada Meryem, TV Dizisi 2019)

İstanbullu Gelin (TV Dizisi 2019)

Keşke Hiç Büyümeseydik (TV Dizisi 2019)

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