Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan aşk itirafı!

Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Son dönemin gözde oyuncularından olan Onur Seyit Yaran, sosyal medyada sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Onur Seyit Yaran'ın sevgilisi bulunmuyor.

Onur Seyit Yaran, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

"ÇİFTLER BİRBİRİNE DESTEK OLMALI"

Yakışıklı oyuncu, "Aşk benim için güven duygusuna dayalı ve çiftlerin karşılıklı birbirine destek olduğu bir his bütünü. Çünkü hayatı beraber yaşıyorsunuz. Çiftlerin birbirine destek olarak ilerlediği ilişkiler çok daha sağlam geliyor bana" ifadelerini kullandı.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur. Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi oldu. 'Vuslat' ve 'Kalk Gidelim' ve 'Kardeşlerim' gibi dizilerde rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin