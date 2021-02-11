Kardeşlerim dizininin yayın tarihi belli oldu
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Kardeşlerim dizininin yayın tarihi belli oldu

11.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:50
Kardeşlerim dizininin yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu'nun yer aldığı "Kardeşlerim" dizisinin ilk yayın tarih belli oldu.

Oyuncu kadrosunda; Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun,Aylin Akpınar, Cihan Şimşek, Onur Seyit Yaran, Simge Selçuk, Murat Onuk, Melis Minkari, Gözde Türker, Recep Usta, Damlasu İkizoğlu, Güzin Alkan, Sabahattin Yakut, Kaan Sevi, Yunus İmga gibi oyuncuların yer aldığı "Kardeşlerim" dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girdi.

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı, Serkan Birinci'nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı NGM Yapım'ın merakla beklenen dizisi "Kardeşlerim" 20 Şubat Cumartesi 20: 00'da Atv'de yayın hayatına başlıyor.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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