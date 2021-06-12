Kardeşlerim Canlı izle! ATV Kardeşlerim 17. bölüm canlı izle! 12 Haziran Kardeşlerim full HD Canlı izle! Kardeşlerim 17. bölümde neler olacak?

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

KARDEŞLERİM 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim!"

"Yürekleri daracık bazılarının… Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!"

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE