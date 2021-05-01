Kardeşlerim bugün yok mu? 1 Mayıs ATV yayın akışı - Kardeşlerim kaçta başlıyor?

Kardeşlerim bugün yok mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kısa sürede büyük ilgi toplayan Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kardeşlerim saat kaçta başlıyor? Kardeşlerim dizisi hangi gün? Kardeşlerim ne zaman? Kardeşlerim bugün yok mu?

Yayımlanmaya henüz yeni başlayan Kardeşlerim dizisi ekranların sevilen yayınları arasında yer alıyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim bugün yok mu? Kardeşlerim hangi gün yayınlanıyor? Kardeşlerim dizisi hangi kanalda? İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ve detayları!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM BUGÜN YOK MU?

Diziler genelikle 20:00 itibarıyla başlıyor ancak Kardeşlerim bugün 20.30'da başlayacak.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben anlamam toptan tüfekten, Ben anlamam taştan yürekten..."

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…" Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.





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