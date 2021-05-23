Kardeşlerim Ayşe kimdir? Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Çağla Şimşek biyografisi!

Kardeşlerim Ayşe kimdir? Kardeşlerim dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Kardeşlerim oyuncu kadrosunda yer alan Ayşe karakteri dikkat çekti. Kardeşlerim Ayşe karakterini Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Çağla Şimşek nereli, mesleği nedir? Çağla Şimşek hayatı ve biyografisi nedir?

Kardeşlerim Ayşe kimdir? Kardeşlerim dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Kardeşlerim oyuncu kadrosunda yer alan Ayşe karakteri dikkat çekti. Kardeşlerim Ayşe karakterini Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Çağla Şimşek nereli, mesleği nedir? Çağla Şimşek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

Kardeşlerim Ayşe'yi Çağla Şimşek canlandırıyor. 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Şimşek, aslen Samsunludur. 3 yaşından itibaren çeşitli reklam filmleri ve dizilerde rol alan Şimşek, Osman Yağmurdereli tarafından keşfedilmiştir. Çocukken annesiyle doktora giderken yolda yapımcı Osman Yağmurdereli'nin dikkatini çekmiş ve teklifi değerlendiren annesinin dizi setine gitmesi sonrasında oyunculuk kariyeri başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren ekranlarda ama kamera karşısına ilk kez Elveda Derken isimli dizi ile geçti. Dizide canlandırdığı Naz karakteri ile beğenilen oyuncu ardından çeşitli dizi ve reklam filmlerinde yer aldı. Daha sonra ise Kayıp Prenses isimli dizide Duru karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Yıldız Çağrı Atiksoy, Sinan Sümer bulunuyordu. Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Cuma'ya Kalsa dizilerinde rol alan Şimşek, 2011 yılında 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide Lavin karakterini oynamış ve 2013 yılında 'Küçük Gelin' dizisinde Zehra rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.19 yaşında olan Çağla Şimşek, 1.60 cm boyunda, 50 kilo ve başak burcudur.