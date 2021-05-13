Kardeşlerim 13. Bölüm 2. Fragmanı | Ömer'e araba çarpıyor!
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Kardeşlerim 13. Bölüm 2. Fragmanı | Ömer'e araba çarpıyor!

DailyMotion.com - Haberler | TV

Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesi...

Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesi…

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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Kardeşlerim 13. Bölüm 2. Fragmanı | Ömer'e araba çarpıyor!

Kaynak: DailyMotion.com

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