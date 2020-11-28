Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

28.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:22

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Bursa'da kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17.sokak üzerinde bulunan evde Teyfik ile Faruk S.,alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla abisi Teyfik S., ile eşi Asiye., S'yi bıçakla yaraladı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde Faruk S'yi olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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