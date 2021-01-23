'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı
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'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

23.01.2021 13:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:43

Şile'de kucağında taşıdığı bez bebek ile dilencilik yapan kadının oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile yolu üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı.

BATTANİYENİN ALTINDAN BEZ BEBEK ÇIKTI

Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı. Açılan battaniyenin altından ise bez bebek çıktı.

OLAN BİTEN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan dilenci kadının elindeki "Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları (15)
HADİ YA: Böyle sahtekarlar yuzunden ihtiyac sahiplerinede vermiyor insanlar acaba diyerek,
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FETDAT: adamı calışmaz kadın dilenerek adamına paşa gibi bakar onların işi bu
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DOĞRUCU VATANDAŞ: Gerçekten ihtiyacı olanlar dilenmez, utanır. Dilenciler ise resmen duygu sömürüsü ile hepimizi enayi yerine koyan dolandırıcılardır. Bizim yapmamız gereken ''komşusu açken tok yatan bizden değildir'' misali çevremizde gerçekten ihtiyacı olanı belirleyip yardım etmektir. Ayda bir kere de olsa gücümüz yettiğince onların alış verişlerini yapsak, çocuklarının eğitimlerine destek olsak bile yeter.
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