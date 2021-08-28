Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular
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Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular

Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da, kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen ağabey, silahla ayağından vuruldu.

Bursa'da, kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen ağabey, silahla ayağından vuruldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde öyle paydosuna çıkan M.İ.'nin yanına eli silahlı iki kişi geldi. Şahıslar M.İ.'ye kardeşinin yerini sordu. M.İ, kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince, şüpheliler M.İ.'nin ayağına silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı M.İ'yi yerde kanlar içinde gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat devam ederken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular
Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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