Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı
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Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarında bıçakla öldürülmüş olarak bulunan İslim A. (21), kadınların katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarında bıçakla öldürülmüş olarak bulunan İslim A. (21), kadınların katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan İslim A.'nın kardeşi B.A.'nın jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Olay, 25 Mart 'ta ilçeye bağlı Yalak Mahallesi yakınındaki bir kanaletin yanında meydana geldi. Yol kenarındaki tarlada çalışan işçiler bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cesedin, Suriye uyruklu İslim A.'ya ait olduğunu tespit etti. Ayrıca cesedin yanında bıçak bulundu. 8 aylık hamile olduğu belirlenen İslim A.'nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. İslim A.'nın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

CENAZESİ ALINDIİslim A.'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Ceyhan Asri Mezarlığı'na götürülen İslim A.'nın tabutunu Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekipleri taşıdı. Kılınan namazın ardından mezarlığa götürülen İslim A.'nın cenazesi, ailesinin gözyaşlarıyla defnedildi. Gözyaşlarına boğulan İslim A.'nın annesi Cemile M.'yi, Başkan Erdem teskin etti.

Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdem, büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Genç bir kadınımız vahşice katledildi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Hayatının baharında yine genç bir kadın öldürüldü. Diyecek söz bulamıyoruz" diye konuştu.


Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Kardeşinin öldürdüğü İslim'i, son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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