Genç kadın, kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Samsun'da bir kadın misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.