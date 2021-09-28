Genç kadın, kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.