Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi

Beyoğlu'nda bir evden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri polisi aradı.

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi
21.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:32

Beyoğlu'nda bir evden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kardeşinin çürümüş cesediyle birlikte günlerce yaşadığı öğrenilen ağabey ise kardeşinin ölümünden habersiz olduğunu söyledi.

Olay, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Lokumcu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir daireden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası, evde Abdullah B.'ye ait çürümüş ceset bulundu. Ev sahibi evde cesedi bulunan kiracısının ağabeyi Suphi B. ile birlikte kaldığını söyledi. Polis ekiplerinin çağırması üzerine eve gelen ağabey ise kardeşiyle birlikte kaldığını fakat ölümünden habersiz olduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Evde cesedi çürümüş halde bulunan kişinin kendisinin kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi İbrahim Kireç, "Ölen kişi benim 5 senelik kiracımdı, evde tek yaşıyordu. Bundan 20-25 gün önce kirayı almaya geldiğimde, kirayı verdiğinde ağabeyi de yanındaydı. Yine 2 gün önce ağabeyi benim bu aylık kiramı da verdi. Fakat bu 1 hafta boyunca apartmanda bir kötü koku hissediliyordu. Ağabeyini aradığımda bana yanında olduğunu ve hastaneye götürdüğünü söyledi. Hatta bu sabahta aradığımda kardeşinin yanında olduğunu söyledi daha sonra ben buraya geldiğimde komşular ağabeyinin apartmandan çıkıp gittiğini söylediler. Ben de onu aradım bana ilaç almaya gittiğini ve kardeşini yarın hastaneye yatırma durumunun olduğunu söyledi. Polislerin geleceğini söyledim ona ve şu anda o burada yok" dedi.

Ölen kiracısının daha önceden hiçbir hastalığı olmadığını söyleyen ev sahibi, "Sağlam, konuşkan ve cana yakın çok hoş bir insandı. Ben apartmana girdiğimde çok kötü bir koku yoktu ama pencereden dışarıya rahatsız edici bir koku geliyordu. Üsteki komşuların söylediğine göre felaket bir şekilde sinek varmış, ondan şüphelenmişler zaten" diye konuştu.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 3. Sayfa
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 3. Sayfa
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek Dünya
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi Dünya
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Deniz Seki Ozan Güven Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Avrupa Ak Parti Ayasofya
Şu an buradasınız: Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 09:32:03. #1.15#
title