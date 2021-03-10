Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
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Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

10.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:46
Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde kardeşini öldüren ağabey tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde kardeşini öldüren ağabey tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana gelmiş, esnaf olduğu öğrenilen Mehmet Adnan Etli (59), ağabeyi Yılmaz Aksu (61) tarafından iş yerinde tüfekle öldürülmüştü.

Suç aleti ile kısa sürede yakalanan cinayet zanlısı ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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