Kardeşim Benim'in Kahraman'ı Şimdilerde Mobilya Ustalığı Yapıyor

Daha 9 yaşındayken Halit Akçatepe ve Tarık Akan'la birlikte rol aldığı 'Canım Kardeşim' filmiyle hafızalarda yer edinen Kahraman Kıral'ın son halini görenler deyim yerindeyse gözlerine inanamıyor.

ZAMANA YENİK DÜŞTÜ

9 yaşındaki oyunculuk performansıyla seyircinin gönlünde taht kuran Kıral, diğer Yeşilçam yıldızları gibi zaman yenik düşen isimlerden biri oldu.



ŞİMDİLERDE MOBİLYACILIK YAPIYOR

Şimdilerde 53 yaşında olan ve mobilyacılık yaparak geçimini sağlayan Kıral, daha önce verdiği bir röportajda "Tarık ve Halit ağabeyler de bana kardeşleri gibi davrandı" ifadelerine yer vermişti.

İşte Kahraman Kıral'ın son hali;



