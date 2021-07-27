Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu
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Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu

Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Geçen hafta salı günü 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, kardeşi için Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Gözyaşlarına hakim olamayan annesi Suzan Tektaş'ı teselli etmek isterken Alişan da hüngür hüngür ağladı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz akşamı koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

EZAN DA OKUDU

Şarkıcı, kardeşinin ölümünün 7. gününde Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Alişan, mevlitten sonra ezan okudu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Selçuk Tektaş için okunan mevlitte Alişan'nın annesi Suzan Tektaş gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan, namazdan sonra annesinin yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Annesine sarılan ünlü şarkıcı da hüngür hüngür ağladı.

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Servet Uzun
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