Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret
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Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret

Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

13.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:02
Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret

ile kardeş şehir olan 'ın Belediye Başkanı , Başkan 'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Talay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, "Kardeş şehrimiz Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay kardeşimize ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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