Kardeş Çocukları 18. bölüm 2. fragman yayımlandı! Kardeş Çocukları son bölüm izle

14.09.2019 10:15

Kardeş Çocukları 18. bölüm 2. fragmanı da yayımlandı. Yeni sezona güçlü oyuncuları ile giriş yapmaya hazırlanan Kardeş Çocukları, Cem Davran'ın kusursuz oyunculuğuna tanıklık edecek. Kızı İdil'in intikamı için gelen Adnan Harmancı, Yıldırım ve diğerleri için aşılması zor engeller ortaya koyacak.Kardeş Çocukları yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kardeş Çocukları 17. bölümünde neler oldu?

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE...

18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım'a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar'daki evine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat'a kızım deyip Yıldırım'ı kazanacağı güne yürümektedir. Umay'ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran'ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran'ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat'la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran'a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan'ın da Ümran'dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır.

Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil'in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım'ın ve Yıldırım'ın değdiği herkesin hayatına girer. Diğer yanda Hayat, Savaş'ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat'ı Umay'a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul'a geri dönmesini isteyen Hayat'ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran'ın Rezzan'ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran'ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Savaş'ı görüp, bir kez daha Umay'ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım'ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat'ın da devreye girmesiyle birlikte Umay'ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş'ın, Umay'ın tüm ikazlarına rağmen Hayat'la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran'ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran'ın ilk kez Umay'ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin başrolde yer aldığı Star TV'nin iddialı yapımlarından Kardeş Çocukları, kadroya yeni katılan Cem Davran ile birlikte 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.