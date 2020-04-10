KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan: "2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğiz"
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Mustafa Yolbulan, Karabük, Güncel

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan: "2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğiz"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, KARDEMİR'in 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğini bildirdi.

10.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:20
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan:

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, KARDEMİR'in 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yolbulan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele edilen bu günlerde mücadelenin en önünde yer alan tüm sağlık çalışanlarına, polis ve jandarma güçlerine başarılar ve sağlıklı günler diledi.

Kovid-19'a karşı, Sağlık Bakanlığının kararları doğrultusunda, "Sorun küresel, mücadele ulusal, tedbir bireysel." prensibi ile KARDEMİR'de ivedilikle tüm önlemleri uyguladıklarını ve uygulamaya devam ettiklerini belirten Yolbulan, önlemleri ve kararları yerine getirme sürecindeki tedbirlerin tüm kenti ve ülkeyi de ilgilendirdiğinin bilincinde olduklarını aktardı.

Yolbulan, KARDEMİR Yönetim Kurulu olarak şirketin tüm kademelerinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve kararların hızlı bir şekilde alınmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalkınmasında ve büyümesinde 83 yıldır büyük görevler üstlenen sektörün lokomotifi KARDEMİR, yine aynı bilinçle bu mücadele içinde de yerini almıştır. Köklü geçmişinde birçok krizden ve zor günlerden alnının akı ile çıkmayı başaran şirketimiz bu zamanları da güçlü deneyimleri ile atlatacak ve 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edecektir. Salgının dünyaya yayılmaya başladığı ilk günden itibaren tedbirlerin devamlı olmasını sağladık. Tüm bu tedbirlerin sadece şirket bünyemizde kalması değil herkes tarafından örnek alınması en büyük dileğimdir. Zira bu zor günlerde virüsün yayılmasına karşı önlem alan kentimizde ilk şirket olmanın ülkemizde de ilk şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz."

KARDEMİR yönetim kurulu üyeleri, üst yönetimi, müdürleri ve diğer tüm çalışanları ile "önce insan sağlığı" diyerek görevlerinin başında olduklarını belirten Yolbulan, bu günlerin bir an önce geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA

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