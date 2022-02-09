KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi

ZONGULDAK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) heyeti, Zonguldak'taki rödovanslı sahalarda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Oflaz ve beraberindeki 7 kişilik ekip, rödovanslı kömür üretim sahalarını ziyaret etti.

Saha işletmecilerinin eşlik ettiği ziyarette sahalardaki üretim ocakları, ocakların kapasitesi, üretilen kömürlerin özellikleri ve kalitesi, cevher zenginleştirme tesislerinin (lavuar) teknoloji ve kapasiteleri incelendi.

KARDEMİR yetkilileri, daha sonra bu işletmelerde üretilen kömürlerden numuneler aldı.

Metin Demir, KARDEMİR yönetiminin teknik ekibiyle rödovanslı sahaların çalışma sistemlerini ve koşullarını yerinde gördüklerini ifade etti.

Heyetin, rödavanslı saha işletmelerinden olumlu izlenimlerle ayrıldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İlimizdeki rödovanslı saha işletmeleri, ürettikleri kömürü lavuar tesislerinde yıkama işlemine tabi tuttuktan sonra demir çelik sektörünün ihtiyacı yüksek kaliteli, düşük küllü kömür elde edebilmektedirler. KARDEMİR ve ERDEMİR'in ihtiyacı olan metalurjik kömürün Zonguldak'ta üretilen yerli kömürden karşılanması gerekliliğini, düzenlediğimiz toplantı ve görüşmelerde sürekli dile getirmekteyiz. İlimizin ekonomisi ve istihdamı için çok faydalı olacağına inanmaktayım."