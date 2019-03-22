Kardemir'e Ziyaret

Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve yönetimi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan'ı ziyaret etti.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Ekinci ve dernek yönetiminin, kurumun 82 yıllık kuruluş ve gelişim öyküsünün anlatıldığı tarihi tanıtım filmini izlediği belirtilerek, daha sonra şirketin sektördeki faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Soykan ile görüş alışverişinde bulunan Ekinci'nin, görüşmenin ardından teknik geziye de katılarak üretim proseslerini yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, KARDEMİR'in Türk demir çelik sektörünün beşiği olduğunu belirtti.

Ekinci, tüm sektör temsilcilerinin KARDEMİR'in bu potansiyelinden yararlandığını ifade ederek, buranın çelikçilerin eğitim yeri olduğunu kaydetti.

Soykan da Ekinci ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA