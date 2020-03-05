Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı
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Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, jandarma helikopteri ile gıda yardımı yapıldı.

05.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:36
Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı

BİNGÖL'ün ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, jandarma helikopteri ile gıda yardımı yapıldı. Köylüler, sağlık taramasından da geçirildi.

Yayladere'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile gıda yardımı yapıldı. Ayrıca Çalıkağıl'a götürülen sağlık ekibi, köylüleri sağlık taramasından geçirdi. 


Kaynak: DHA

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