Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Karamük köyündeki evinde rahatsızlanan Kayahanım Us, kar nedeniyle kapanan yol iş makineleriyle açılarak ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Taşova ilçesinde bağlı Karamük köyünde rahatsızlanan Kayahanım US'un yakınları, yol kapalı olduğu için kendi imkanlarıyla hastaneye götüremeyince, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, karlı yolda ilerleyemeyince iş makineleri devreye girdi. İş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşan ambulans, US'u alarak Taşova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA