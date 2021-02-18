Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti
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Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti

18.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:55
Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Karamük köyündeki evinde rahatsızlanan Kayahanım Us, kar nedeniyle kapanan yol iş makineleriyle açılarak ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Karamük köyündeki evinde rahatsızlanan Kayahanım Us, kar nedeniyle kapanan yol iş makineleriyle açılarak ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Taşova ilçesinde bağlı Karamük köyünde rahatsızlanan Kayahanım US'un yakınları, yol kapalı olduğu için kendi imkanlarıyla hastaneye götüremeyince, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, karlı yolda ilerleyemeyince iş makineleri devreye girdi. İş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşan ambulans, US'u alarak Taşova Devlet Hastanesi'ne götürdü.


Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti
Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti
Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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