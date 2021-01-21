'Kardan tünel'de çay keyfi
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'Kardan tünel'de çay keyfi

21.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:25
'Kardan tünel'de çay keyfi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bir süredir etkisini gösteren yağışın ardından biriken kar yığınlarıyla tünel yapıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bir süredir etkisini gösteren yağışın ardından biriken kar yığınlarıyla tünel yapıldı. 'Kar tüneli'nde çay içen bölge halkı, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kanlığının 1,5 metreyi bulduğu merkezde belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Bazı esnaf da, biriken kar yığınlarından bacası olan bir tünel yapıp, içerisinde ateş yakarak çay demledi. Recep Bal, kar yağışı nedeniyle işlerinin olmadığını, eğlence için yaptıkları tünelde çay içerek hem vakit geçirdiklerini hem de eğlendiklerini söyledi.

KARDAN ADAM YERİNE KARDAN AT

Yoğun kar yağışının ardından çocuklar da soluğu sokakta alıp saatlerce kartopu oynarken, Hekim Aykut da çocuklarının kendisinden yapmasını istediği kardan adam, yerine karda at heykeli yaptı. Kardan at, ilçe halkının ilgisini çekerken Hekim Aykut, değişiklik olsun diye böyle bir şey yaptığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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