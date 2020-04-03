Kardan koronavirüs yaptılar
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Volkan Çolak, Koronavirüs, Çıldır, Koçak, Güncel

Kardan koronavirüs yaptılar

Kardan koronavirüs yaptılarARDAHAN'da, Bülent Koçak (37) ile arkadaşı Volkan Çolak (37), kardan koronavirüs yaptı.

03.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:01
Kardan koronavirüs yaptılar

Kardan koronavirüs yaptılar

ARDAHAN'da, Bülent Koçak (37) ile arkadaşı Volkan Çolak (37), kardan koronavirüs yaptı. Kardan koronavirüs, güneşe 2 saat dayanabildi.

Çıldır ilçesinin 320 nüfuslu Yukarı Cambaz köyünde yaşayan çocukluk arkadaşları Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bilip kardan koronavirüs yaptı. Arkadaşların 1 metre 60 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 20 dakikada yaptıkları kardan koronavirüs, güneş çıktıktan 2 saat sonra eridi. İkili cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İnşaat işçisi Bülent Çolak, "Koronavirüs nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de koronavirüs yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider."

Kardan koronavirüs yaptılar

Kaynak: DHA

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Kardan koronavirüs yaptılar
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