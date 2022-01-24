Kardan kapanan yolu açan ekipler hamile kadını hastaneye ulaştırdı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yolu kar nedeniyle kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı.
ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yolu kar nedeniyle kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı.
Ergani Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarlar belediye ekiplerince titizlikle değerlendiriliyor.
Hamile bir kadının doğum sancılarının başladığı ihbarı üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, karla kapanan Makam Küme Evlerine giden yolu ulaşıma açtı.
Bu sayede mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, anne adayını ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine götürdü.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.