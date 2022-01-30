Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı

İhlas Haber Ajansı, Sedat Erbak - Yerel
 - Güncelleme:

- Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı Elazığ'ın Arıcak ilçesinde vatandaşlar, köy yollarının kardan dolayı kapalı olması nedeniyle kolları sıvayarak kendi imkanlarıyla açtı.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - - Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde vatandaşlar, köy yollarının kardan dolayı kapalı olması nedeniyle kolları sıvayarak kendi imkanlarıyla açtı.

Kar yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösterdi. İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için canla başla köy yollarını açmaya çalışırken köy sakinleri de ekiplere yardımcı olmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Arıcak'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yoğunbilek köyünde vatandaşlar, kardan dolayı günlerdir kapalı olan yolları kendi imkanlarıyla açmak için çalışmalara başladı. Köy sakinleri traktörle taktıkları küreme aparatı ile yollara açarken bazıları ise ellerinde küreklerle yardım etti.

Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı

Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı

Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Yerel

Elazığ, Arıcak, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title